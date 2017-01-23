Сотрудничество между Азербайджаном и Францией многогранно и охватывает многие сферы. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своем интервью французскому журналу “La lettre Diplomatique”, сообщает в понедельник пресс-служба МИД.

По его словам, политические связи между двумя странами находятся на высоком уровне, что создает дополнительные возможности для развития двустороннего экономического сотрудничества.

«В Азербайджане функционирует более 50 французских компаний, и их деятельность служит диверсификации экономики страны. Мы добились больших успехов в различных направлениях двусторонних связей между Азербайджаном и Францией, в том числе в сфере межпарламентского сотрудничества. В то же время Франция является одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и прилагает усилия для разрешения армяно-азербайджанского конфликта «, — сказал Мамедъяров.

Министр отметил, что Азербайджан и Франция участвуют в различных успешных совместных проектах в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, туристической, информационно-коммуникационной сферах, а также в строительном секторе и секторе космической промышленности.

«Уверен, что обеспечивающее общие интересы обеих стран сотрудничество в различных сферах будет и впредь успешно развивать дружбу между Азербайджаном и Францией», — сказал министр.