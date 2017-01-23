«Ссылаясь на опыт некоторых стран, в целях безопасности при необходимости внутри и вокруг мест поклонения могут быть установлены камеры видеонаблюдения».

Об этом в заявлении Report сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров.

По его словам, это исходит из того, что в некоторых странах в местах поклонения совершают теракты или же попытки совершения теракта: «С этой точки зрения, в случае необходимости и с целью безопасности, это разрешается. В некоторых местах поклонения, мечетях Азербайджана внутри и вокруг помещений установлены камеры безопасности».

С.Гейдаров сказал, что установка камер и контроль за ними производится соответствующей структурой МВД по заказу Управления мусульман Кавказа.