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Российский футболист считает своих коллег тупыми

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Форвард «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал стереотипы об уровне интеллекта футболистов, а также ответил на вопрос, заслуженно ли игроки получают баснословную зарплату.

«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но скорее да, чем нет. Но есть ребята, которые читают либеральные газеты, любят путешествовать, с ними интересно поговорить, у них речь без слов-паразитов.

В принципе деньги, которые вовлечены в ту сферу, где я работаю, пропорциональны моей зарплате. Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек.

Футболисты ничего полезного миру не дают? Я согласен. Что вы хотите услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!», — передает слова Смолова GQ Russia.

Дата: 2017/01/24 0:47

Раздел: Странности

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