Депутат Верховной Рады Украины азербайджанского происхождения Георгий Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ.

Как сообщает АПА, Г.Логвинский был единогласно избран на эту должность на проходящей в Страсбурге сессии.

Председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев сообщил АПА, что Г.Логвинский тесно сотрудничает с диаспорой и является близким другом азербайджанцев: «Он принял участие в проводимом 2 дня назад в посольстве Азербайджана мероприятии в связи с трагедией 20 января, и сообщил, что постоянно разделяет проблемы Азербайджана».

Отметим, что Г.Логвинский родом из Гейчайского района Азербайджана и еврей по нации.