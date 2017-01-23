Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт сожалеет о том, что Ассамблее не удалось добиться успеха в разрешении конфликтов в регионе, в том числе карабахского конфликта.

Открывая зимнюю сессию ПАСЕ, Аграмунт отметил, что «к сожалению» они не достигли успеха в разрешении конфликтов среди стран-членов Совета Европы. В этом контексте он упомянул карабахский конфликт и ситуацию в Украине.

«В апреле 2016 года была зафиксирована опасная эскалация насилия на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Ситуация все еще остается взрывоопасной»,- заявил он (цитата по News.am).