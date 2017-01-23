Главный тренер азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов рассказал корреспонденту azerisport.com о том, как в бытность игроком ставропольского «Динамо» тремя голами заработал себе на автомобиль.

«Тогда нашим спонсором был уроженец Баку – Эмиль. Не помню его фамилию. У него была большая компания. Он назначил премию за лучшего игрока недели, который получал машину. А в неделю мы проводили два матча. В итоге этой премии удостоились 5-6 игроков команды. Первым стал Расим Абышов. На четвертую неделю этот приз выиграл я, забив три мяча. В первом матче забил два мяча. Мы играли в Санкт-Петербурге. Я отметился дублем (2:2). Потом еще один мяч забил. Естественно, стал лучшим игроком недели. Получил новенькую ВАЗ-099. Как раз уже чемпионат завершался, и я на этой машине вернулся в Баку», — заявил Гурбанов.