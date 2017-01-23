Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о едином ежемесячном пособии вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам.

В указе говорится, что с целью обеспечения адресации средств, выделяемых из государственного бюджета для социальной защиты вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц, и упрощения механизма выплаты этих средств, с 1 января 2017 года для каждого вынужденного переселенца и приравненных к ним лиц установлено единое ежемесячное пособие в размере 36 манатов вместо выплат из госбюджета пособия на продукты питание, а также коммунальные и другие услуги.

Кабинету министров поручено установить порядок выплаты пособия и контингент, на который будет распространяться единое ежемесячное пособие, указанное в этом указе; в течение месяца подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом и представить Президенту; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО «Азеришыг» и ОАО «Азерсу» поручено в короткие сроки обеспечить установку счетчиков в местах проживания вынужденных переселенцев.