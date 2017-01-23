«К сожалению, в мире растут угрозы и вызовы, в последние годы в разных регионах мира происходят очень опасные и тревожные события. В результате кровавых столкновений, войн погибли сотни тысяч невинных людей, миллионы людей стали беженцами и вынужденными переселенцами».

Как сообщает АПА, об этом в интервью французской газете «La lettre Diplomatique» сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Многие страны столкнулись с гуманитарным кризисом. В то же время, выросли тенденции радикализма и сепаратизма. Кроме того, в связи с войнами на Ближнем Востоке люди начали в массовом порядке направляться в Европу, в результате чего мир столкнулся с проблемой мигрантов и усилились антимигрантские тенденции. Наша страна пострадала и страдает от этнического сепаратизма, интервенции, насильственного экстремизма и терроризма. Азербайджан, как страдающее от гуманитарной катастрофы государство, заинтересован в использовании любых возможностей, в поиске совместного решения глобальных проблем».