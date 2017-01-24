Десятки производителей молочной продукции провели акцию протеста возле здания Евросовета в Брюсселе, распылив тонну сухого молока. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Le Soir.

Фермеры, собравшиеся со всех уголков Евросоюза, требовали повышения закупочной стоимости литра молока, которая в настоящее время составляет 30 евроцентов. По словам манифестантов, такая цена ставит их хозяйства на грань выживания. Акция была проведена в момент, когда в здании проходило совещание профильных министров из стран ЕС.

