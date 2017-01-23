В рамках расследуемого уголовного дела установлены обстоятельства гибели военнослужащего контрактной службы Араика Саркисяна.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Следственного комитета, смертельное огнестрельное ранение в живот сержанту Араику Саркисяну было нанесено около 12:35 часов 16 января. Выяснилось, что ранение нанес один из военнослужащих той же части в результате нарушения правил обращения с огнестрельным оружием.

По предварительным данным, солдат, взяв принадлежащий сослуживцу автомат, частично достал обойму и стал заряжать. Думая, что автомат не заряжен, нажал на курок.

Солдату предъявлено обвинение по ч.3 статьи 373, он арестован.