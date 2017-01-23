Приобретенная у разных стран самая современная военная техника может уничтожить любую цель врага, сказал, в частности, в понедельник на встрече с военнослужащими Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, принявший участие в открытии военного городка, построенного в №-ской воинской части министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района.

Президент Азербайджана отметил, что азербайджанская армия входит в число сильных армий.

«За последние годы было значительно развито материально-техническое обеспечение нашей армии. Сегодня азербайджанская армия, обладающая высоким уровнем с точки зрения обеспечения и снабжения, может выполнить любую задачу. За последние годы мы приобрели у множества стран самую современную технику, оружие и боеприпасы, и эта техника и вооружение сегодня усиливают потенциал нашей армии. Закупленные у нескольких стран десятки боевых самолетов, более 100 военных и военно-транспортных вертолетов, различные современные системы противовоздушной обороны повышают нашу оборонную мощь», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что закупленные у различных стран самые современные танки, бронемашины, артиллерийские установки благодаря большой разрушительной силе также могут с высокой точностью уничтожить любую цель врага.

«Приобретаются самые современные беспилотные летательные аппараты, как боевая, так и разведывательная техника, и этот процесс продолжается и сегодня. Мы нарастили и будем наращивать нашу военную мощь. Будут предприняты политические шаги, чтобы международная общественность еще более детально выразила свою позицию по данному вопросу. Мы будем наращивать нашу экономическую мощь, и, несмотря на все кризисы, для армии будет выделено столько средств, сколько необходимо. И сегодня наши военные расходы находятся на первом месте в структуре бюджетных расходов. У нас есть и другие потребности. Решение социальных вопросов, реализация инфраструктурных проектов, другие важные вопросы. Они также находят свое решение. Но в первую очередь – строительство армии. В первую очередь должны быть обеспечены нужды армии, и, конечно же, по мере укрепления мы приблизим решение конфликта», — сказал Президент Азербайджана.