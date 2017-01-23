Официальный курс маната по отношению к доллару на 24 января установлен на уровне 1,8559 маната, сообщает в понедельник Центральный банк страны.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 24 января установлен на уровне 1,8559 маната, сообщает в понедельник Центральный банк страны.
Дата: 2017/01/23 17:38
Раздел: Азербайджан, Экономика
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