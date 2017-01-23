Все гадают, что будет или не будет делать Трамп с Путиным. Об этом на страничке в facebook написал бизнесмен Слава Рабинович.

«А как же международная агрессия и военные преступления в Грузии, Крыму, на Донбассе и в Сирии? А что с 10 000 убитых на востоке Украины? А что с двумя миллионами беженцев оттуда же? А что с детьми Алеппо? А что со сбитым Боингом МН-17 и с 298 пассажирами и членами экипажа?

Думаете, Трамп способен, из «дружеских побуждений», вынуть одну печатную плату и впаять другую, заменив матрицу и стерев действия, последствия и память? Х*й вам. Готовь вазелин, путлер. В этот раз нож войдёт пониже спины», — пишет Слава Рабинович, информирует news.eizvestia.com.