Инцидент произошел в лобби отеля Rixos, когда постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, возглавляющий делегацию официального Дамаска, вышел к журналистам.

Журналисты окружили аль-Джаафари, при этом один из операторов несколько раз потребовал от коллеги убрать голову, чтобы не мешать съемке. В какой-то момент журналисты сцепились в схватке, выкрикивая фразы на арабском, но их быстро успокоили, сообщают РИА Новости.

Глава сирийской делегации никак не отреагировал на это происшествие.

Напомним, в Астане начались мирные переговоры по Сирии, которые продлятся целые сутки за закрытыми дверьми. Внутрь не пускают даже прессу, а информация выдается только посредством прямых включений – первое включение для СМИ длилось всего 10 минут.

Ранее стало известно, что Казахстан выделил более 700 тысяч долларов на сирийских беженцев.