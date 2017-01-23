Ресторан Эмина Агаларова Zafferano в Lotte Plaza, который проработал около 10 лет, будет закрыт. Вместе с тем, в планах Crocus Group открытие как минимум пяти новых ресторанов в торговых центрах столицы – в «Авиапарке» и строящемся VEGAS Кунцево.

«В этом году откроется 3 ресторана в «Авиапарке» — это Zafferano, Forte Bello и «Эдоко». Открою и еще один Zafferano в городе, поскольку я закрываю его в Lotte Plaza (Лотте Плаза) после 10 лет работы. В VEGAS Кунцево будет еще три или четыре ресторана, тоже Zafferano, Forte Bello и «Эдоко», рассказал певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в интервью RNS.

Кроме того, в планах компании открытие музыкальных ресторанов «У дяди Макса» в Баку и Краснодаре. Первый ресторан проекта, открытый совместно с известным продюсером Максимом Фадеевым, успешно работает в Москве.

«Сейчас мы обкатываем концепцию, в работе два предложения — это Краснодар, где люди готовы открыть «дядю Макса» по франшизе, и Баку, где мои друзья тоже хотят открыть «дядю Макса». И, соответственно, в VEGAS Кунцево мы реализуем проект «У дяди Макса» в ближайшее время. Это три ресторана могут быть открыты в течение ближайших двух лет», — пояснил Агаларов.

«Опыт показал, что я очень люблю Nobu, это успешный проект, который дал рекордные цифры в этом году, показатели по выручке увеличились на 30-35%. Это в кризис! Казалось бы, что это наш самый дорогой ресторан, а он по показателям дал плюс, что круто. И их уже два, в Nobu «Крокус Сити» успешнее работает, чем в городе, чего и следовало ожидать. Может быть, я открою Nobu в Баку», — добавил бизнесмен.