«Апрельские бои показали, чья армия непобедима», — об этом в понедельник, 23 января, во время встречи с военнослужащими на открытии нового военного городка «N»-ской воинской части Министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что апрельские бои являются большой военной победой Азербайджана.

«На протяжении долгих лет Армения создавала мифы о своей армии, выдвигала небылицы о том, что якобы она непобедима. Апрельские бои показали, чья армия непобедима. Несмотря на то, что Армения не хочет признать свое горькое поражение, она вынуждена сделать это. Именно после апрельских боев многие высокопоставленные военные, во главе с министром обороны Армении, были освобождены от должностей. Это был результат апрельских боев. Наши солдаты, офицеры продемонстрировали героизм. Мы понесли потери. Я прошу милости у Аллаха для шехидов. Но мы защитили наши земли, освободили их часть от оккупации. Апрельские бои должны быть включены в военные книги. Азербайджанская армия продемонстрировала военный профессионализм и героизм», — цитирует президента агентство АПА.

По его словам, процесс строительства армии является государственной политикой Азербайджана.

«Решение социальных вопросов военнослужащих держится в центре внимания. Азербайджанская армия сегодня является одной из самых сильных в мире. В последние годы были предприняты важные шаги, направленные на модернизацию материально-технической базы нашей армии», — сказал он.

Президент отметил, что у азербайджанской армии есть высокий боевой дух, чувство патриотизма находится на очень высоком уровне.

«Боеспособность нашей армии сегодня высоко оценивается также мировым сообществом. Проводятся различные анализы, военные специалисты озвучивают свои идеи. Мы знаем это. Сегодня знает и весь мир, что как с точки зрения боевой способности, так и военно-технического обеспечения, сегодня азербайджанская армия находится в ряду сильных армий. Все этих достижений мы добились сами за свой счет, за счет сильной экономики. Если бы у нас не была сильная экономика, мы не смогли бы проделать такую работу. Этот военный городок показывает мощь нашей армии и нашего государства», — подчеркнул он.