В Азербайджане срок службы сотрудников младшего начальствующего состава (список определяется соответствующим органом исполнительной власти) органов внутренних дел может быть продлен на пять лет после завершения службы, сообщили в понедельник в Милли Меджлисе.

Это предусматривает законопроект о внесении изменений в «Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана».

Согласно проекту, это изменение может быть отнесено к физически здоровому, не привлеченному к административной ответственности младшему начальствующему составу, в отношении которого были применены меры поощрения за высокие результаты и образцовое исполнение служебных обязанностей за последние пять лет работы, передает Тренд.

Сейчас продление срока службы относится к сотрудникам полиции, работающим на должностях среднего и старшего начальствующего состава, показавшим те же результаты.

Эти изменения предлагаются с целью расширения списка, предусматривающего продление срока службы в органах внутренних дел Азербайджана сотрудников полиции, достигших пенсионного возраста.

Лица, обладающие специальными званиями, установленными для должностей среднего и старшего начальствующего состава, могут находиться на службе до 55 лет, а сотрудники, обладающие специальными званиями, установленными для рядового и младшего начальствующего состава, — до 50 лет.