Одиозный политик Владимир Жириновский, лидер российской партии ЛДПР, огласил очередное скандальное заявление в эфире российского телеканала, передает «УСН-1492.news».

Так, Жириновский заявил, что вся Европа — это источник войн и ее нужно уничтожить. Политик считает, что «Старый Свет — это все бездельники и они сидят на шее русских».

Он считает, что в Евросоюзе процветает фашизм и коммунизм, революции, войны, перевороты.

«Европу нужно скрутить и уничтожить. Это гниль и гадость», — заявил он.

А также уточнил, кто именно относится к списку «бездельников, сидящих у русских на нее», это города Берлин, Париж, Лондон, Мадрид.

«Они сидят на шее американцев и у русских всю жизнь», – сказал он.