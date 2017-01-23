Vladimir Zhirinovsky, leader of the Liberal Democratic Party addresses the parliament during a session in Moscow on Friday, Nov. 14, 2008. The lower house of parliament, State Duma, voted 388-58 to pass constitutional changes that will extend the presidential term from four to six years, in the first of three readings. Firebrand ultranationalist Vladimir Zhirinovsky defended the measure during nearly two hours of debate, but suggested that the Duma was just mindlessly rubber-stamping the Kremlin's legislation. (AP Photo/Mikhail Metzel) / SCANPIX Code: 436

Одиозный политик Владимир Жириновский, лидер российской партии ЛДПР, огласил очередное скандальное заявление в эфире российского телеканала, передает «УСН-1492.news».

Так, Жириновский заявил, что вся Европа — это источник войн и ее нужно уничтожить. Политик считает, что «Старый Свет — это все бездельники и они сидят на шее русских».

Он считает, что в Евросоюзе процветает фашизм и коммунизм, революции, войны, перевороты.

«Европу нужно скрутить и уничтожить. Это гниль и гадость», — заявил он.

А также уточнил, кто именно относится к списку «бездельников, сидящих у русских на нее», это города Берлин, Париж, Лондон, Мадрид.

«Они сидят на шее американцев и у русских всю жизнь», – сказал он.