В США с лозунгом «Вся власть народу» выступил новоизбранный президент США Дональд Трамп во время церемонии инаугурации.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает это примером бескровной революции. «Трамп поставил на первое место интересы Америки. Я всегда говорил, что интересы страны должны быть превыше всего. Не нужно думать о других, помогать другим, на первом месте должны быть интересы собственного народа. Если бы в России после 1917 года мы тратили деньги только на развитие собственной страны, то давно уже входили бы в тройку самых богатых стран мира», — сказал Владимир Жириновский, которого цитирует «Парламентская газета».

«Вместо с того, чтобы поддержать такой подход, Трампа начинают оскорблять различные деятели. Мадонна в прямом эфире грязно ругается в отношении Президента США. Да она радоваться должна, что Клинтон проиграла, Мадонна много чего пообещала сделать в случае победы Клинтон, если бы она эти обещания выполнили — с ума бы сошла» — заявил председатель ЛДПР.