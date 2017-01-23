

Глава делегации правительства Сирии на переговорах в Астане по урегулированию кризиса Башар Джаафари обвинил представителя сирийской оппозиции Мухаммеда Аллюша в попытке сорвать встречу, сообщает ТАСС.

«Заявление Аллюша было направлено на срыв переговоров. Нас неприятно удивило заявление представителя террористических группировок, который в своем выступлении ушел от дипломатического языка», — сказал политик.

Кроме того, он обвинил Турцию в поддержке террористических группировок.

«Турция является гарантом террористических вооруженных группировок, так как она поддерживает их», — сказал политик.