Журналист Чингиз Султансой эмигрировал в Германию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Азер Рашидоглу.

Султансой родился в 1952 году. Окончил факультет математики Бакинского государственного университета. В 90-ые годы был ведущим и автором ряда телевизионных программ, в частности «Журналистское расследование», «Контакт». Он также является автором сценариев нескольких фильмов. («Hissizliyin anatomiyası», «Utanmağın anatomiyası», «Azərbaycan. Prezident seçkiləri -2003» и др.) Его статьи публиковались в СМИ России, Украины, Грузии, Армении, Казахстана, Израиля и других стран. В 2004 и 2009 годах был удостоен награды «Ключ медиа» («Media açarı»).

Кроме того, заместитель главного редактора оппозиционной газеты «Азадлыг» Рахим Гаджиев после вызовов в полицию по делу сотрудника издания Фаига Амирова выехал из Азербайджана во Францию. Он сообщил, что намерен просить статус беженца.