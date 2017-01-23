Президент Косово Хашим Тачи второй раз за минувшую неделю высказал опасения по поводу возможного захвата части косовских территорий. Если в прошлый раз политик говорил о намерении Сербии отрезать и оккупировать север частично признанной республики, то теперь он сообщил о попытках Белграда осуществить этот план с помощью России.

Об этом Тачи заявил в интервью немецкому Bild. По его словам, «Россия и Сербия, возможно, затевают новый вооруженный конфликт на Балканах, причем подготовка уже идет полным ходом». «Под предлогом угрозы для безопасности сербов Сербия открыто угрожает интервенцией и оккупацией», — сказал Тачи.

По утверждению политика, эти обвинения выдуманы и «эту же стратегию Путин применял в Крыму и на востоке Украины», только «там речь шла об угрозе для русских, а здесь — для сербов». «С российской помощью Сербия пытается расколоть Косово и оккупировать часть Косово», — заявил Тачи.

Политик также обратил внимание на массивную пропагандистскую и подрывную деятельность Сербии. В частности, Тачи напомнил про скандал вокруг спецпоезда, который выехал из Белграда и направлялся в столицу сербского анклава в Косово Косовску-Митровицу без разрешения косовских властей, но был остановлен на границе. «При этом Сербия угрожает применить войска для защиты поезда, что само по себе абсурдно», — добавил Тачи.

Также президент Косово обвинил Сербию «в оказании нелегальной политической и финансовой помощи параллельным структурам на севере Косово вопреки всем договоренностям». «Цель непрекращающихся угроз из Белграда — не допустить интеграции сербского меньшинства в Косово», — заключил политик.