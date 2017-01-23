Трагический инцидент произошел на съемочной площадке клипа в одном из баров австралийского города Брисбен. Бар этот расположен недалеко от съемочной площадки американского боевика «Тихоокеанский рубеж-2» (Pacific Rim 2).

Как рассказал инспектор уголовной полиции Том Эритт, при съемках клипа использовалось несколько единиц музыкального оружия. «В результате использования оружия один из актеров получил ранение в грудь и позже скончался», — сообщил Эритт.

Название музыкального коллектива, который проводил эти съемки, сотрудник правоохранительных органов не раскрыл. Тем не менее австралийские СМИ уже написали о том, что актер получил смертельное ранение во время съемок клипа хип-хоп группы Bliss n Eso. По сценарию клипа, в одном из баров происходит перестрелка. Когда приступили к съемкам этого эпизода, началась стрельба. Из какого оружия был застрелен актер, устанавливается.

Эррит отметил, что по факту произошедшего начато расследование. Выясняются подробные обстоятельства этого трагического инцидента. Полиция выясняется, какие патроны использовались на съемочной площадке. Как отмечают эксперты, даже при стрельбе холостыми патронами можно убить человека, если выстрелить с небольшого расстояния.

В сообщении АВС отмечается, что произошедшее не отразилось на ходе съемок фантастического блокбастера «Тихоокеанский рубеж-2».