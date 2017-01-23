Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу Джафаровой Зулейхи, обвиняемой в убийстве собственной дочери.

На процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был зачитан приговор. Согласно приговору, З.Джафарова была лишена свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что 3 августа прошлого года, проживающая в поселке Балаханы Сабунчинского района Джафарова Зулейха задушила платком свою 14-летнюю дочь Эхсану Джафарову. На суде она заявила, что Эхсану изнасиловал ее двоюродный брат, из-за чего она и задушила свою дочь.