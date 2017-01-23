Посольство Азербайджана в России прокомментировало вопрос, связанный с увольнением журналиста телеканала Лидер ТВ Анара Гасанова.

В пресс-службе посольства заявили сайту Olke.az, что вопрос об увольнении Анара Гасанова надо задавать не им, а Lider TV.

«Посольство занимается своей работой – дипломатической. Lider TV – независимый телеканал, это их дело, кого увольнять и кого нанимать. По поводу увольнения журналиста лучше спросить руководство телеканала», — говорится в заявлении.

Как сообщал Minval.az, журналиста уволили за вопрос Лаврову «какова будет позиция Москвы в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», на который министр иностранных дел России ответил: «Это уже не является не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта».

По информации наших достоверных источников, на увольнении журналиста настоял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который считает, что «вопрос журналиста и ответ на него Лаврова нанес ущерб дружественным отношениям между нашими странами».