“Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость”, — об этом сказал в понедельник, 23 января, президент Ильхам Алиев, принимавший участие в открытии военного городка, построенного в №-ской воинской части министерства обороны в поселке Пирекешкюль Абшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.

«Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта очень простое. Первое — территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Мы никогда не позволим создать на территории Азербайджана второе вымышленное армянское государство. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Если кто-то этого ждет, пусть не ждет понапрасну. Этого не будет», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Нагорный Карабах — азербайджанская земля, и история, и все мировое сообщество признают это.

По словам И.Алиева, обеспечение территориальной целостности, прекращение оккупации — основные факторы для решения этого конфликта.

«Еще раз хочу сказать, что для достижения этих целей мы должны быть еще сильнее, и сегодня мы создаем сильное азербайджанское государство, которое встречают с большим одобрением в мировом масштабе. Мы строим наше свободное будущее, построили свою независимую жизнь. Мы на протяжении 25 лет являемся независимым государством, и хочу еще раз отметить, что мы достигли этого без чьей-либо помощи, не держась за подол чьей-то юбки, как это делают некоторые страны. Мы должны сказать откровенно, что сегодня Армения в качестве независимого государства на карте мира существует лишь формально. Армения является зависимой страной, которая не может самостоятельно определить свое будущее. Оккупационная политика Армении привела к этой нынешней ситуации их страны. Единственный их выход из данной ситуации – восстановление отношений с соседями. Для этого они должны положить конец оккупации», — заявил президент.

Глава государства отметил, что высший орган мира – СБ ООН принял 4 резолюции. В этих резолюциях открыто сказано, что армянские оккупационные силы должны безоговорочно покинуть оккупированные азербайджанские земли: «Если кто-то позабыл о резолюциях ООН, то мы можем напомнить о них. Вот в чем заключается суть этих резолюций. Однако Армения игнорирует их, на страну-оккупанта не оказывается никакого давления. Наряду с СБ ООН и другие международные организации – Движение неприсоединения, ОБСЕ, Европарламент, ПАСЕ приняли схожие решения и резолюции. Они остаются на бумаге. Это несправедливо, это является грубым нарушением международных норм. Однако на государство-оккупанта никакого давления вновь не оказывается. Это политика двойных стандартов. К сожалению, наша страна сталкивается с двойными стандартами на протяжении многих лет. В некоторых местах резолюции Совета Безопасности ООН реализуются за один день, что же касается нас, то эти резолюции остаются на бумаге более 20 лет, и те, кто приняли их, остаются равнодушными к этому. В такой ситуации Азербайджан должен наращивать свою мощь, что мы и делаем».