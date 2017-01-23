Израиль не откажется от попыток не допустить экстрадиции в Азербайджан блогера Александра Лапшина, арестованного ранее в Минске по требованию Баку, заявила в понедельник консул посольства Израиля в Белоруссии Юлия Рачински-Спиваков.

Ранее в Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что ведомство приняло решение о выдаче Лапшина Азербайджану на основании материалов, предоставленных азербайджанской стороной.

«Официальная позиция государства Израиль – мы против экстрадиции гражданина Израиля Александра Лапшина из Белоруссии в Азербайджан», — заявила Рачински-Спиваков армянскому агентству «Новости Армении – News.am». По ее словам, исходя из этой позиции израильская сторона вместе с белорусскими и российскими коллегами продолжит усилия в этом направлении.

Дипломат напомнила, что вмешиваться в юридический процесс миссия не правомочна, может лишь оказывать консульские услуги Лапшину. «Насколько нам известно, адвокатами Лапшина будет подана апелляция в связи с решением прокуратуры», — сказала Рачински-Спиваков.

Она также подтвердила, что через посольство Израиля в Белоруссии передано письмо Лапшина с извинениями властям Азербайджана.

Александр Лапшин — гражданин Израиля, России и Украины, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами. Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.