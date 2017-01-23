Читательница сайта Minval.az прислала на почту редакции интересный видеоролик, снятый 21 января на телефон из салона автомобиля (район пл. Азнефть).

На кадрах видно, как автомобиль дорожной автоинспекции с за госномером AZ 99 YP 410 остановился посреди дороги со включенными «мигалками», парализовав движение. А водитель этого авто пошел в магазин за покупками. По словам автора ролика, его не было минут 3-5, и все это время водители были вынуждены ждать, пока водитель машины с госномерами соизволит вернуться за руль.

Отметим, что подобное поведение сотрудника дорожной полиции – грубейшее нарушение ПДД, а также ни что иное, как использование служебного положения в личных целях.

После выхода заметки редакция сайта Minval.az направит ссылку на сайт dyp.gov.az, и пусть по отношению к нарушителю будут применены самые строгие меры.

Я.М.