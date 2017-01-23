Сказать, что, получив весть об увольнении не по собственному желанию блестящего журналиста Анара Гасанова, был глубоко раздосадован – ничего не сказать. Узнав, что об этом лично ходатайствовал посол Азербайджана в России, утвердился во мнении, что этим позорным жестом посол Азербайджана, которого мы все знали как «ястреба» азербайджанской дипломатии, на этот раз опустился до открытого давления на представителя СМИ, до оскорблений, да и попросту предал интересы представляемой страны – нашей Родины, нанеся на самом деле огромный вред и российско-азербайджанским связям. Но обо всем по порядку.

Кто такой Анар Гасанов?

Выпускник факультета журналистики МГУ, талантливейший человек, блестящий журналист, профессионал, истинный знаток своего дела, патриот Азербайджана и России, всей своей сущностью служивший и служащий интересам дружбы между Россией и Азербайджаном – искренней, а не показной, настоящей, а не заглушающейся фальшивыми овациями.

Ему еще нет и тридцати пяти, но он не только успел получить звание кандидата наук, но и отличиться за время своей ярчайшей работы множеством эксклюзивных интервью, актуальных репортажей, авторских фильмов, интересных материалов – не дежурных, а реально привлекающих внимание зрителя, читателя, слушателя. Таким человеком по праву гордится и должен гордиться не только Азербайджан, но и азербайджанская общественность России. Им и гордятся прогрессивно мыслящие люди, которые умеют ценить талант и истинный патриотизм. А те, кто по природе своей обделен серым веществом головного мозга, кто причисляется к мужчинам исключительно по биологическому признаку полового отличия от представителей прекрасной половины человечества, кто умеет выслуживаться, а не служить, кто личные амбиции ставит выше не только национальных, но и общечеловеческих принципов – дохнут от зависти, морально разлагаясь не по дням, а по часам, плетут интриги, таская из кабинета в кабинет грязные сплетни, клевещут, лезут из кожи вон, лишь бы навредить, потому что эти несчастные ничего другого и не умеют.

Анар Гасанов – азербайджанец, с болью в душе переживающий за то, чтобы отношения между нашими странами были реально дружественными, искренними, без фальши – чтобы витиеватые дипломатические формулировки были на самом деле наполнены глубоким содержанием и лишены пустого звона. Я горд и счастлив тем, что мы дружим с ним с первых дней, когда оказались в Москве – я немножко позже, он чуть раньше – и это уже почти 15 лет. Анар – истинный патриот Азербайджана, также как горячо любящий Россию, всегда и везде с благодарностью отзывающийся о стране, которая дала ему образование, где он создал семью, где родились его прекрасные дети, где он обрел множество настоящих друзей. Мы с ним единомышленники, хоть и отличающиеся внешне, но похожие даже судьбами, работой, обостренным чувством справедливости, мужества, уважающие профессионализм и ненавидящие дилетантство, лизоблюдство и все то мерзкое, которым, увы, далеко не скудна наша реальность.

Вопрос Лаврову и ответ Бюльбюльоглу

Анар Гасанов задал министру иностранных дел России вполне справедливый вопрос, лишенный даже намека на провокацию. Как же противно было наблюдать, когда некоторые наши СМИ и горе-деятели раньше армянской стороны, шквально критикующей смелого азербайджанского журналиста, в унисон принялись искать провокацию там, где ее не было. Лавров как опытный дипломат высказал позицию России по данному вопросу. То, что, по его мнению, вопрос карабахского урегулирования не является внутренним делом Азербайджана должно было послужить сигналом для господина посла, указанием на возможное наличие некоторых недоработок. Вместо того, чтобы постараться добиться внесения ясности в позицию главы МИД РФ, посол принялся оскорблять журналиста, названивать руководству телеканала «Лидер» и требовать увольнения Гасанова. За что? А ведь всего лишь надо было показать себя настоящим дипломатом, а не прикрывать недостатки своей работы. Очень жаль, что господин Бюльбюльоглу предпочел прикрыть «наготу» своих упущений не фиговым листом, а лавровым…

Очень жаль, что человек, снискавший себе огромное уважение не только своим творчеством, но и четкой позицией по вопросу армяно-азербайджанского конфликта, заявлявший, что сам готов воевать за освобождение оккупированных территорий, неоднократно в своих интервью справедливо возмущавшийся непониманием Россией сути карабахского конфликта, открыто нивелировавший антиазербайджанские выпады призывом постараться распрощаться с Калининградом или Курилами, теперь вплотную занялся увольнением талантливого журналиста, благодаря которому, кстати, глава российской дипломатии впервые назвал территории вокруг Нагорно-Карабахского региона Азербайджана оккупированными. Что сподвигло «ястреба», который буквально зажигал своими патриотическими речами азербайджанскую молодежь России, который вдохновлял и служил примером, опуститься до того, чтобы «рубить» молодых профессионалов, талантливых ребят, чтобы лишать Азербайджан права голоса в лице того же Анара Гасанова, смелость которого послужила поводом для огромного количества искренних благодарностей и признательности? Стыдно признаваться, но личные интриги, причем абсолютно беспочвенные.

Но есть люди, повторюсь, которые не на зарплату из Баку, не на государственные деньги Азербайджана, а, будучи гражданами России, на свои собственные средства возвышают имидж Азербайджана в России, пропагандируют богатое историко-культурное наследие азербайджанского народа, воздвигают памятники нашему выдающемуся общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, открывают школы, детские сады, помогают социально менее защищенным слоям населения, занимаются благотворительностью. Мы – граждане России, нас никто не заставляет это делать, но мы это делаем по зову сердца, от любви к нашей исторической Родине, ратуя за благополучие России и братство между нашими народами. Конечно же, полно тех, кто тихо набивает себе карманы и лишен всякого желания участвовать в жизни общины. Это прослойка аморфных. Но страшнее всего горлопаны, которые не только нажираются на казенных харчах, но и пытаются выставить себя патриотами. Вот это и есть одна из наших бед.

Анар Гасанов – журналист, который своим блестящим трудом повысил рейтинг представляемого им на протяжении долгих лет телеканала. Аккредитационная карточка МИД России служила для него официальным разрешением показать на практике свой профессионализм, реально служить интересам дружбы и добрососедства двух стран, а не возможностью рассматривать азербайджанскую диаспору как дойную корову. Откровенно говоря, он стал жертвой абсолютно необоснованного отношения посла, посчитавшего его членом чьей-то эфемерной команды. Такому давлению подвергся и я, который стараниями посла был уволен с должности главного редактора сайта Всероссийского азербайджанского конгресса, который, по признанию многих, вел достаточно успешно и сделал популярным. Но, увы, профессионализм, умение реально трудиться и делать что-то качественно не в моде у тех, кто, к нашему всеобщему несчастью, наделен полномочиями защищать интересы страны, а на самом деле использует эти полномочия в угоду своим личным интересам.

Позорный факт ходатайства посла об увольнении Гасанова – яркий пример того, когда призванный защищать национальные интересы человек по каким-то личным соображениям попросту сдает журналиста, сливает его, прикрываясь вымышленной провокационностью его вопроса. Россия – демократическая страна, где разные журналисты из разных стран могут задавать даже самые неудобные вопросы и президенту Владимиру Путину, и главе МИД, и другим официальным лицам. И послы этих стран к стыду Полада Бюльбюльоглу не ходатайствуют об их увольнении. В России спокойно работают даже те, которые задают реально провокационные вопросы. И как обидно на этом фоне наблюдать, что азербайджанский журналист, смелость которого взбудоражила некоторых истеричных особ в Ереване, лишается работы в результате упорных личных стараний посла Азербайджана.

Стыд и срам руководству «Лидер ТВ», поддавшемуся на провокацию посла, который под соусом защиты двусторонних отношений попросту удовлетворил свое воспаленное самомнение.

Искусство затыкать глас справедливости в отличие от Армении, в которой не было даже аналогий событиям 20 января 1990 года или Ходжалы с участием 366-го полка, Азербайджан и азербайджанцы всегда демонстрируют радушие, уважительное отношение. Мы – не злопамятный народ. Мы умеем дружить и ценить дружбу. Даже зная, как рьяно Россия поддерживала и продолжает поддерживать страну, совершившую агрессию против Азербайджана, мы умеем быть выше этого, не забывать эти раны, но в то же время не делать это поводом для конфронтации. Мы не хотим войны, но видим, что единственным успехом за долгие годы мучений абсолютно никчемной Минской группы является апрельский успех азербайджанской армии. Россия восстановила свою территориальную целостность путем войны. Азербайджану есть с кого брать славный пример. И мы хотим, чтобы к нашей справедливой позиции отнеслись с пониманием. Даже имея весь этот не особо приятный багаж, мы не жгли российские флаги в Баку, не кидались грязным ботинком в Лаврова, не устанавливали в нашей столице памятники фашистам… Мы хотим, чтобы Россия на всех уровнях видела и знала это. Нам неприятно, когда Россия закрывает глаза на все безобразие в Армении и со стороны Армении, а с уст министра Карабах считает уже не внутренним делом Азербайджана. На эту тему можно говорить долго, но особо отмечу, что открытость и душевность азербайджанцев, незлопамятность, умение дружить, прощать и вместе смотреть в будущее никому не дает основания расценивать нас как слабаков, способных под каким-то давлением перечеркнуть внутри себя все то, что делает нас азербайджанцами, призывающими отнюдь не к войне, а к справедливости.

Для нас ярчайшим примером является деятельность Лейлы Алиевой и по линии Фонда Гейдара Алиева, и по линии АМОР. Мы ровняемся на такого смелого человека, который инициировал и блестяще проводит множество замечательных проектов, одним из главных из которых является проводимая по всему миру и повсеместно в России кампания «Справедливость Ходжалы». Увы, по логике посла, который на примере Гасанова опозорил Азербайджан, получается, что Лейла Алиева тоже занимается провокацией, говоря правду о Ходжалы в Москве или чем-то портит отношения между нашими странами?

Да, конечно, дипломатия – это не только умение, например, красиво спеть «Долалай» на «Голубом огоньке». Культура, несомненно, важна. Низкий поклон за умение красиво представить Азербайджан на этом поприще, а еще и в спорте, науке, образовании и всех возможных сферах.

Но важно и на дипломатическом поприще уметь не сдавать талантливых людей, не сливать профессионалов, не губить и не рубить на основе накаченной в мозг клеветы, а защищать и уметь ценить по делам и конкретным поступкам, по уровню, по значимости, по справедливости.

Полад Бюльбюльоглу позволяет себе плести интриги, наговаривать на любящих свою страну людей, открыто и без стеснения не подавать руки тем, про которых ему «навешали лапшу» продажные особи, призывать того или иного российского губернатора убрать лидера азербайджанской общины в своем регионе чисто по причине своих выдумок, настоятельно рекомендовать отдельным уважаемым активистам диаспоры собирать вещи и уезжать из России, беспардонно ревновать даже к покойному Муслиму Магомаеву, публично игнорируя все, что связано с его великим именем, вмешиваться в дела российской организации, коей является ВАК и увольнять с сайта Конгресса главного редактора, ходатайствовать перед азербайджанскими СМИ в случае с Гасановым и затыкать глас справедливости… Примеров уйма, и все они заставляют задаться вопросом – чьим интересам служит господин посол? Интересам Азербайджана и единения диаспоры? Однозначно нет.

Я убежден, что логичным ответом на такие провокации была бы не только полная осведомленность обо всем Президента Ильхама Алиева, его личное вмешательство во имя восстановления справедливости, а увольнение Полада Бюльбюльоглу с высокой должности Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, всю значимость которой господин Бюльбюльоглу в случае с вышеперечисленными эпизодами и, особенно, в ситуации с Анаром Гасановым унизил и бросил на пол пресс-центра МИД России.

Президенту Азербайджана нужна доступно изложенная правда, а не украшенная лестными фразами ложь. Распоряжение об отзыве Полада Бюльбюльоглу с должности посла в России станет назиданием для тех, которые в угоду своим личным амбициям и интересам приносят в жертву национальные интересы Азербайджана, и явится облегчением для азербайджанской диаспоры России, которую некоторые наделенные властью лица разделяют, разобщают, делая слабой и немощной.

P.S. Я полностью осознаю, что после этой статьи начнутся гонения на меня, инициированные Поладом Бюльбюльоглу. В ход будут пущены любые грязные методы, чтобы помешать мне, моей общественной деятельности, моей карьере, нанести конкретный вред, лишить каких-то и без того скромных благ. Но, невзирая на это, считаю, что отмалчиваться, видя все это безобразие, и отсиживаться бездейственно, окутавшись чувством абстрактного страха, никак не вписывается в мое воспитание. Не по-мужски это. А мужество – оно либо есть, либо его нет, причем независимо от количества денег и социального положения. Браво, Анар! Я горжусь тобой! Стоя аплодирую каждому, который разделяет мою позицию, открыто презирая тех, кто проповедует трусость, малодушие и предательство.

Роман Агаев, журналист, общественный деятель, исполнительный директор Нижегородского регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса, член Центрального совета ВАК