Проект Баку-Тбилиси-Карспланируется завершить в первой половине этого года.

Как передает АПА, об этом сообщил министр транспорта, мореходства и коммуникации Турции Ахмед Арслан.

«В настоящее время идут активные работы по строительству железной дороги. Если учесть и сложности зимнего периода, то мы планируем завершить строительные работы в марте или апреле», — подчеркнул министр.

Говоря о трудностях в реализации проекта, министр отметил, что судебные тяжбы и недовольства способствовали задержке проекта. «Из-за недовольств, возникших после начала тендерных процедур, проект реализуется с задержкой в 1 год, а из-за судебных тяжб – в 3 года».