Вот уже несколько дней эта новость не дает покоя мыслящему электорату нашей страны: уволен российский корреспондент телеканала Lider TV Анар Гасанов, задавший смелый вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову на пресс-конференции во вторник, 17 января. По мнению ряда экспертов Анар Гасанов задал очень полезный вопрос, который показал — как региону, так и всему миру- истинную политическую линию России по Карабаху.

Самое удивительное и неприятное в этой истории с увольнением – личное ходатайство посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу. Оказывается, по словам самого П. Бюльбюльоглу, Анар Гасанов задал «провокационный вопрос», и ответ Лаврова нанес (цитируем) «ущерб дружественным отношениям между нашими странами».

А вот тут интересно получается: господин посол пропагандирует себя, как ярый патриот своей первой родины, и неоднократно достаточно резко высказывался по поводу проблем, связанных с решением Нагорно-Карабахского конфликта. Все мы помним, как П. Бюль-Бюльоглу посадил на место критиканов нашей страны, когда в 2014-м году был сбит армянский военный вертолет, нарушивший воздушное пространство Азербайджана:

— Это нормальная практика охраны границ – любое суверенное государство охраняет свои границы. Могу напомнить ситуацию, когда Советский Союз сбил южнокорейский «Боинг», который залетел то ли по ошибке, то ли не по ошибке – но его сбили. Потому что нельзя нарушать границу. Вот в последних материалах генеральный секретарь ОДКБ господин Бордюжа возмущается тем, что сбили вертолет, что может привести к эскалации конфликта. А почему уважаемый генерал Бордюжа не объяснит армянским коллегам, что нельзя проводить учения на чужой территории? А если военный вертолет некоей страны нарушит воздушное пространство Российской Федерации, какой бы приказ отдал генерал Бордюжа? Встречать его хлебом-солью?.. В 1994 году власти Азербайджана объявили территорию над Нагорным Карабахом закрытой для пролета любых видов транспорта. Это нами было официально послано во все международные авиационные организации.

А видео-заявление П. Бюльбюль оглу, вышедшее в СМИ во время марш-броска азербайджанской армии в апреле 2016-го года? Все помнят, как Бюль-бюльоглу поднимал вопрос о статусе Нагорного Карабах. Вот его цитата (приводится дословно, без изменений):

«Больше 20 лет работает Минская группа ОБСЕ, на столе есть пакет предложений, но армянская сторона уклоняется от исполнения решений. Есть решения Совета Безопасности ООН, где право вето имеют 5 стран, в том числе Россия, и Россия должна будет высказаться по этому вопросу, — заключил П.Бюльбюльоглу.

Напомним, что вопрос Анара Гасанова, заданный Сергею Лаврову, звучал так: «Какова будет позиция Москвы в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва, или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана». Документальный ответ Лаврова: «Это уже не является не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта».

Ну вот Россия и высказалась, господин посол. Да еще как! Откровенно и прямо — показав свое настоящее лицо и политику жесткого, непримиримого диктата в отношении вопроса Нагорно-Карабахского конфликта. И вместо того, чтобы грамотно отреагировать в данной ситуации, П. Бюльбюльоглу предпочел убрать неугодного журналиста, который (по мнению самого посла) своим вопросом «нанес ущерб дружественным отношениям между двумя странами». И это – несмотря на жесткий и циничный ответ С. Лаврова! Виноват азербайджанский журналист. Да как он смеет такие неугодные вопросы задавать? В топку его! Уволить! Свобода слова, свобода выражений, профессионализм… Что? Не слыхали! Нам этого не надо! Гнев «старшего брата» — вот что на самом деле страшно. Не правда ли, господин посол?

Тем не менее, стоит отметить, что подобного смелого вопроса ни разу никто из наших азербайджанских коллег еще не задавал представителям официальной России. И потому неприятные и неизбежные последствия этой профессиональной смелости лишний раз послужили уроком всем нам, сотрудникам азербайджанских СМИ. Таким образом, был создан отвратительный прецедент, который даже самым смелым заткнул кляпом рот и сковал железом руки.

Господин посол ЛИЧНО способствовал увольнению А. Гасанова. Наверняка, лично позвонил в МИД г-ну Э. Мамедьярову, тот – главе НСТР Нуширевану Магеррамли, откуда и пошло распоряжение в Lider TV, редактору. И всё. «Удостоверение на стол, Анар. Ты больше не журналист».

В принципе, нормальный для Азербайджана подход: сверху приказали. А когда сверху приказывают, свой мозг обязательно нужно отключить, иначе пострадаешь.

Хорошо, предположим, стрелочника нашли, на Анаре отыгрались, дабы гнев «старшего брата» не вызывать. Но в таком случае, напрочь отметаются политические «принципы» г-на посла АР в РФ П. Бюлюбюльоглу! Официальная Россия жестко ответила на поставленный прямо вопрос. Не вы ли этого хотели? Тогда к чему же эта позорная попятная? Стыдно должно быть вам, господин посол. Отстаивая интересы наших соотечественников в РФ, вы – вместо того, чтобы поддержать сотрудника СМИ, который ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ существования Нагорно-Карабахского конфликта решился напрямую задать прямой и честный вопрос, делаете все для того, чтобы этот журналист за честность свою был уволен у себя на родине! Получается, что Москва вашими руками просто-напросто разделалась с Анаром, посмевшим приподнять одно из семи покрывал Саломеи.

С чувством особой горечи хочется отметить и тот факт, что в любой другой – по-настоящему демократической стране, где сотрудники СМИ обладают правом голоса, подобного бы не случилось никогда… Да и кому нужна у нас в стране свобода, если цена бывает невыносимо высока?

А, тем временем, пока в Азербайджане увольняют смелых сотрудников СМИ, в Карабахе продолжают погибать наши солдаты. А решение важнейшего для нашей страны вопроса в очередной раз заморожено. Что и следовало ожидать. Зато журналист наказан. И я не удивлюсь, если после выхода этой заметки начнется давление «сверху» на нашу редакцию. Достаточно вспомнить, где мы живем.

Яна Мадатова