Президент США Дональд Трамп имеет историческую возможность по-настоящему заработать престижную Нобелевскую премию мира, используя свое мастерство в области заключения сделок для решения одного из самых трудноразрешимых конфликтов в мире — нагорно-карабахского, считает генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани.

При этом аналитик считает, что ключ к урегулированию конфликта находится в руках президента России Владимира Путина.

«Для Трампа и его команды по национальной безопасности урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет четким сигналом того, хочет ли президент России Владимир Путин быть партнером Соединенных Штатов на мировой арене для разрешения конфликтов», — пишет Собхани в статье, опубликованной в издании The Washington Times.

По мнению Собхани, президент Путин является ключом к разрешению этого конфликта из-за рычагов, с помощью которых Россия может управлять Арменией. «Москва считает Армению собственным авианосцем во все более стратегической и богатом энергоресурсами регионе Каспийском море», — говорится в публикации.

По его словам, во время недавнего визита в Баку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Азербайджан одной из очень немногих мусульманских стран в мире, которая заслуживает немедленного и недвусмысленного внимания Вашингтона.

«Задача, стоящая перед Дональдом Трампом, в том, чтобы убедить Владимира Путина принять следующий план мирного соглашения: во-первых, это немедленный и безусловный вывод всех армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана; во-вторых, в обмен на этот вывод Азербайджан может согласиться расширить строительство своего экспортного газопровода в Европу через Армению; в-третьих, обе стороны должны согласиться на самый высокий уровень автономии для региона Нагорного Карабаха. Американские, французские и российские миротворческие силы будут развернуты в Нагорном Карабахе; В-четвертых, это создание фонда примирения, который будет инвестировать в инфраструктурные проекты между двумя странами, как, например, поезд из Баку через Армению в Нахчыван. И, наконец, это создание американо-франко-российского партнерства для строительства безопасной и надежной атомной электростанции в Армении, которая заменила бы старую советскую Мецаморскую АЭС», — пишет Собхани.

Тогда как президент Азербайджана Ильхам Алиев пользуется безусловной поддержкой своего народа, ключевым моментом здесь для Дональда Трампа является способность убедить Владимира Путина, чтобы он способствовал тому, чтобы глава Армении Саргсян согласился на устойчивое мирное урегулирование, говорится в статье.

Мир между Азербайджаном и Арменией в интересах всех, пишет Собхани.