В столице Казахстана в эти минуты начались официальные переговоры по урегулированию военного конфликта в Сирии, передает ТАСС.

Отмечается, что главные вопросы, которые предстоит решить делегациям, — укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации консультаций в Женеве 8 февраля.

Переговоры начались в отеле «Риксос», где присутствуют правительственная делегация Сирии, представители вооруженной сирийской оппозиции, а также делегации из России, Турции, Ирана и ООН.