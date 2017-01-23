Председатель Совета прессы Афлатун Амашев прокомментировал на своей страничке в соцсети Facebook вопрос увольнения московского корреспондента телеканала Lider Анара Гасанова за заданный главе МИД РФ Сергею Лаврову вопрос в ходе пресс-конференции во вторник, 17 января .

«Возможно, вопрос журналиста Lider TV Анара Гасанова министру иностранных дел Сергею Лаврову и не был удачным в нынешней стадии отношений между России и Азербайджаном. Если речь идет о Нагорном Карабахе, то мне кажется, стоило уделить внимание более важным моментам. Например, после апрельских боестолкновений в 2016 году Россия в лице Лаврова выдвинула план мирного урегулирования. Этот план был последней и, я бы сказал, более реальной стадией процесса карабахского урегулирования. Но мы увидели, что план не был выполнен. Армения проигнорировала этот вопрос. Россия же не настаивала. Надо было у Лаврова спросить о причинах этого. Следует учитывать, что не всегда выпадает шанс задать вопрос высокопоставленному представителю России. И надо было использовать этот шанс по максимуму.

Во-вторых, увольнение журналиста – исключительно дело руководства телеканала. Естественно, если журналист талантлив, отличается плодотворной работой, его потенциалом можно было бы воспользоваться в других должностях.

В-третьих, некоторые отмечают, что Анар Гасанов взял несоответствующий журналисту курс, работал по заказу. Я считаю неприемлемым такой подход. Если такое было, надо было вовремя предпринимать меры против него. В любом случае, только руководство Lider TV может решать оставлять на работе сотрудника или увольнять».