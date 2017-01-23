Manat dollar

Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.

Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,8559 маната.