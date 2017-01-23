Сегодня президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового военного городка «N»-ской воинской части Министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района.
Как сообщает АПА, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Сначала Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву.
Верховный главнокомандующий перерезал ленту, символизирующую открытие военного городка.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в военном городке.
Затем глава государства, Верховный главнокомандующий встретился с военнослужащими.