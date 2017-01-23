Журналист Lider TV Анар Гасанов, уволенный за вопрос про Карабах министру иностранных дел России Сергею Лаврову, сделал заявление.

В интервью РадиоАзадлыг журналист подтвердил, что его уволили, но не захотел вдаваться в подробности:

«Да, я уже не работаю на телеканале Lider. Больше ничего не хочу говорить».

Как сообщал Minval.az, журналиста уволили за вопрос Лаврову «какова будет позиция Москвы в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях и очистки от оккупационных сил, закроет ли на это глаза Москва или будет вмешиваться во внутренние дела Азербайджана», на который министр иностранных дел России ответил: «Это уже не является не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана по поводу Нагорно-Карабахского конфликта».

По информации наших достоверных источников, на увольнении журналиста настоял лично посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который считает, что «вопрос журналиста и ответ на него Лаврова нанес ущерб дружественным отношениям между нашими странами».

Между тем, руководитель Департамента новостей телеканала Lider TV Анар Шукюров опровергает информацию об увольнении журналиста Анара Гасанова в связи с заданным вопросом Лаврову:

«Журналист был уволен не за вопрос Лаврову. Он уволен по внутреннему приказу телевидения. Я точно не знаю, из-за чего именно было принято такое решение, однако могу сказать, что это произошло не из-за заданного Лаврову вопроса. Информация о том, что журналист был уволен по требованию посла Полада Бюльбюльоглу, не соответствует действительности. Если бы такое было, мы бы знали об этом».