В китайском городе Ухань (Wuhan), который расположен в провинции Хубэй в центральной части страны, за десять секунд контролируемым взрывом были разрушены 19 многоэтажных домов, передает РИА Новости со ссылкой на газету The Daily Mail.

Для одновременного сноса бетонных построек, которые занимали площадь в 150 тысяч «квадратов» понадобилось порядка пяти тонн тротила. Взрывчатку заложили примерно в 120 тысяч мест в зданиях. Издание отмечает, что «взрыв» 12-этажных домов произошел 21 января.

На месте уничтоженных зданий планируется возвести бизнес-квартал, где также построят небоскреб высотой 707 метров.