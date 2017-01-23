Сайт WikiLeaks сообщил о готовности опубликовать налоговую декларацию президента США Дональда Трампа, если пользователи интернета пришлют этот документ.

Ранее советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила в интервью телеканалу ABC News, что президент не будет публиковать данные о своих налоговых платежах.

«Советник Трампа Келлиэн Конуэй заявила сегодня, что Трамп не опубликует свою налоговую декларацию. Присылайте ее на (сайт — ред.) Wikileaks, чтобы это смогли сделать мы», — говорится в сообщении, опубликованном Wikileaks в Twitter.

Петиция к Трампу с требованием опубликовать документ набрала сто тысяч голосов, необходимые для ответа Белого дома, менее чем за сутки после ее появления на сайте petitions.whitehouse.gov.

Пользователи требуют обнародовать полную налоговую декларацию Трампа со всеми деталями, которые позволят определить, нет ли в его деятельности на посту главы государства конфликта интересов. Во время предвыборной кампании республиканец отказался сообщить, сколько платит налогов, нарушив многолетнюю традицию для кандидатов в президенты США.

Сам Дональд Трамп ранее заявил, что налоговая служба США проводит аудит декларации, так что обнародовать ее рано. Его критики подозревают, что миллиардер пользовался многочисленными льготами и лазейками, что позволило ему практически не платить федеральные налоги.