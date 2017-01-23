Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 36 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района и в селах Агдам, Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Баш Карвенд, Шураабад Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.