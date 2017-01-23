Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 23 января установлен на уровне 1.8311 маната, а евро — 1.9659 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 23 января установлен на уровне 1.8311 маната, а евро — 1.9659 маната.
Дата: 2017/01/23 9:36
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
515
Президент США Дональд Трамп имеет историческую возможность по-настоящему заработать престижную Нобелевскую премию мира, используя свое мастерство в
Начиная со вчерашнего дня погода в северных районах Азербайджана была нестабильной.
Глава Совета прессы считает, что Анар Гасанов мог бы задать Лаврову более важный вопрос по Карабаху
В Азербайджане трагически скончался 2-летний ребенок.
Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.
Сегодня президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового военного городка
Скончался заслуженный артист Азербайджана.
В Шамахинском районе произошло убийство. Как сообщает АПА, убийство было зарегистрировано сегодня утром в городе Шамахы.
В результате огня, открытого армией Азербайджана в ответ на нарушение режима прекращения огня Арменией, был убит армянский