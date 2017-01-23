Сегодня в Страсбурге начинает работу очередная зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает пресс-служба Ассамблеи, в ходе нынешней сессии пройдут выборы президента и вице-президентов ПАСЕ, судей в ЕСПЧ. Парламентарии обсудят доклады по итогам мониторинга за выборами президента в Болгарии и парламентские выборы в Македонии.

24 января перед депутатами ПАСЕ выступит комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан, президент Кипра Никос Анастасиадис, 25 января — президент Румынии Клаус Иоханнис.

Также будут обсуждены вопросы атаки на журналистов и свободы СМИ в Европе, гуманитарный кризис в Газе, функционирование демократических институтов в Украине и другие вопросы.

Сессия завершит работу 27 января.