Президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху приглашение на встречу в Вашингтоне в феврале, передает Reuters.

Сообщается, что окончательное решение по дате встречи будет принято в ближайшее время.

Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся после инаугурации Трампа.

«Президент пригласил премьер-министра Нетаньяху на встречу в Белом доме в начале февраля», — говорится в сообщении Белого дома. Трамп подтвердил, что США привержены безопасности Израиля, и отметил важность сотрудничества с Израилем в военной и разведывательной областях.

Как уточнили в Белом доме, в разговоре обсуждалось «развитие особых отношений, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».

«Президент и премьер-министр договорились продолжить тесные консультации по ряду региональных вопросов, в том числе по угрозе со стороны Ирана», — добавили в Белом доме. Также Трамп отметил, что мир между израильтянами и палестинцами может быть достигнут только путем прямых переговоров, и обещал работать с Израилем над решением проблемы.