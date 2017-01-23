Президент США Дональд Трамп имеет историческую возможность по-настоящему заработать престижную Нобелевскую премию мира, используя свое мастерство в области заключения сделок для решения одного из самых трудноразрешимых конфликтов в мире — нагорно-карабахского, считает генеральный директор американской Caspian Group Holdings Роб Собхани.

Для Трампа и его команды по национальной безопасности, урегулирование нагорно-карабахского конфликта будет четко сигнализировать относительно того, хочет ли президент России Владимир Путин быть партнером Соединенных Штатов на мировой арене для разрешения конфликтов, пишет Собхани в статье, опубликованной в авторитетном американском издании Washington Times, передает Тренд.

По мнению Собхани, президент Путин является ключом к разрешению этого конфликта из-за рычагов, с помощью которых Россия может управлять Арменией. Москва считает Армению собственным авианосцем во все более стратегической и богатом энергоресурсами регионе Каспийском море, говорится в статье.

Соединенные Штаты, наряду с Россией и Францией, являются сопредседателем Минской группы, которой поставлена задача урегулирования этого конфликта.

И, к сожалению, Вашингтон был слишком занят ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы взять на себя ведущую роль в установлении прочного мира между Ереваном и Баку, пишет Собхани, добавив, что Трамп может обеспечить мир для Армении и Азербайджана, в результате постоянного решения, которое справедливо для обеих сторон. Успех мистера Трампа станет сигналом всему миру, что Америка снова служит делу поддержания глобальной стабильности, говорится в статье.

«Важно отметить, что в регионе Ближнего Востока, Трамп не найдет более надежного и доверенного партнера, чем Президента Азербайджана Ильхам Алиев», — пишет Собхани

По его словам, во время своего недавнего визита в Баку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выделил Азербайджан как одну из очень немногих мусульманских стран в мире, которая заслуживает немедленного и недвусмысленного внимания Вашингтона.

«Задача, стоящая перед Трампом, в том чтобы убедить Путина принять следующий план мирного соглашения: во-первых, немедленный и безусловный вывод всех армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Во-вторых, и в обмен на этот вывода, Азербайджан может согласится расширить строительство своего экспортного газопровода в Европу через Армению. В-третьих, обе стороны должны согласиться на самый высокий уровень автономии для региона Нагорного Карабаха. Американские, французские и российские миротворческие силы будут развернуты в Нагорном Карабахе. В-четвертых, создание фонда примирения, который будет инвестировать в инфраструктурные проекты между двумя странами, как например поезд из Баку через Армению в Нахичеван. И, наконец, создание американо-франко-российского партнерства для создания безопасной и надежной атомной электростанции в Армении, которая заменила бы старую советскую Мецаморскую АЭС», — пишет Собхани.

Тогда как Президент Азербайджана Ильхам Алиев пользуется безусловной поддержкой своего народа, лючевым моментом для Трампа является способность убедить Путина, чтобы он способствовал тому, чтобы президент Армении Саргсян согласился на постоянное мирное урегулирование, говорится в статье. Мир между Азербайджаном и Арменией в интересах каждого, пишет Собхани.