Президент США Дональд Трамп планирует рассмотреть возможность реформирования НАТО, заявил американский политик Тед Мэллок, которого СМИ неоднократно называли в качестве возможного постпреда США при Евросоюзе. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на агентство Press Association.

— Я думаю, что институты будут воссозданы заново. Некоторые из них могут быть упразднены, а могут появиться и новые. Я думаю, что и сама НАТО, и, конечно же, министр обороны обсудят с Дональдом Трампом, каким образом НАТО можно реформировать и преобразовать, — заявил Мэллок.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что НАТО является устаревшей организацией и нуждается в реформах. Президент США также подчёркивал, что сейчас лишь пять стран — членов альянса тратят на оборону столько, сколько должны.