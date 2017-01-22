Помощник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй в интервью ABC заявила, что глава страны не будет публиковать данные о своих доходах. Об этом информирует Лайф.

Ранее петиция с требованием к Трампу обнародовать налоговую декларацию набрала более 200 тысяч подписей, хотя требовалось всего 100 тысяч.

— Ответ Белого дома таков, что он не будет публиковать свою налоговую отчётность. Людям нет дела [до данной информации], — сказала она.

Ранее Трамп заявлял, что не будет публиковать информацию из-за того, что она проходит аудит.