ВМС Украины занимаются провокациями в Черном море и угрожают безопасности экономической деятельности России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» замглавы пограничной службы ФСБ РФ адмирал Геннадий Медведев.

«Требует серьезного внимания и то, что сохраняются реальные угрозы безопасности морской экономической деятельности в Черном море. Так, в прошлом году 31 марта одно из судов военно-морских сил Украины совершило провокационные действия — открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке «Таврида», расположенной в Черном море», — рассказал он.

Инцидент, по словам Медведева, удалось урегулировать благодаря привлечению спецслужб и Черноморского флота. Фрегат украинских ВМС «Гетман Сагайдачный» (на фото) и водолазное судно «Почаев», с борта которого велся обстрел, выдворили из района, в котором располагается буровая установка «Черноморнефтегаза».