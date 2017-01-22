Американские сенаторы собираются внести в верхнюю палату конгресса законопроект, который заблокирует возможность снятия санкций с России Дональдом Трампом, передает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

С такими заявлениями в прямом эфире телеканала ABC выступили сенатор от Демократической партии Чак Шумер и республиканец Джон Маккейн. По словам американских политиков, сенат постарается не допустить «сделки» между главой Белого дома и российским руководством, о возможности которой ранее упоминал Дональд Трамп.

Ранее в интервью газете The Times президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по ядерному разоружению между Вашингтоном и Москвой могут стать первым шагом на пути к снятию санкций с России.