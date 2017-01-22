В Азербайджане рассматривается вопрос локализации сборки компьютерного оборудования ведущих мировых производителей, сообщил Trend источник на IT-рынке Азербайджана.

По словам собеседника агентства, этот вопрос пока находится на стадии обсуждения с рядом глобальных вендоров, имена которых пока, что не разглашаются.

В переговорном процессе с азербайджанской стороны участвует компания H-Tech, являющаяся резидентом Мингячевирского филиала ООО «Парк высоких технологий» и обладающая опытом реализации аналогичных проектов в Азербайджане.

Ранее компанией был развернут проект по сборке компьютеров под брендом тайваньской компании Acer. Была собрана первая партия ноутбуков в количестве примерно 800 единиц.

Для реализации сборки был привлечен кредит в размере 1,2 миллиона манатов из средств государственного фонда развития информационных технологий.

Госфонд готовится выделить дополнительно еще один миллион манатов на поддержку данного проекта с целью роста оборота продукции и повышения рентабельности бизнеса местной компании.