FOM опубликовала время старта гонок в сезоне 2017 года, который начнется 26 марта в австралийском Альберт-Парке.

Первый Гран При сезона стартует в последнее воскресенье марта в 8:00 по московскому времени (16:00 по местному, 9.00 — бак.вр.). В связи с переводом часов в Австралии старт будет дан на час позже, чем год назад. В остальном, никаких изменений не произошло.

Гран При России, который пройдёт 30 апреля, начнётся в 15:00. Гонка в Баку, которая в этот раз не будет пересекаться с «24 часами Ле-Мана», как и год назад, стартует ближе к вечеру, 25 июня, в 16:00 по мск (17.00 — бак.вр.).

Источник: F1only.